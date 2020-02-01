مصر.. إحالة أوراق هشام عشماوي و36 آخرين إلى المفتي

المصدر: القاهرة - رويترز

قال مسؤولون قضائيون إن محكمة مصرية أحالت، اليوم السبت، أوراق هشام عشماوي، وهو ضابط سابق تبنى الفكر الإرهابي، و36 آخرين إلى المفتي بعد إدانتهم بالإرهاب.



واعتقل عشماوي في مدينة درنة شرق ليبيا أواخر عام 2018 وسلمته قوات الجيش الوطني الليبي، إلى مصر التي جرى نقله إليها في مايو من العام الماضي.



وكانت محكمة عسكرية قالت في بيان إن عشماوي أُدين في جرائم عدة منها تدبير هجوم في 2014 أدى إلى مقتل 22 من قوات حرس الحدود قرب الحدود مع ليبيا، والضلوع في محاولة اغتيال وزير داخلية سابق عام 2013.



وأضاف البيان أن عشماوي قاد ما تسمى "جماعة أنصار بيت المقدس" المتمركزة في سيناء، أخطر الجماعات المتشددة في مصر، قبل أن تبايع الجماعة تنظيم "داعش الإرهابي" عام 2014.



وقضت المحكمة اليوم السبت بإدانة المتهمين الآخرين البالغ عددهم 36 متهماً بالإرهاب، وحددت المحكمة موعد جلسة جديدة في الثاني من مارس المقبل للنطق بالحكم بعد استطلاع رأي المفتي.

وفي نوفمبر الماضي، قضت محكمة عسكرية بإعدام عشماوي في قضية إرهاب أخرى. وكانت محاكم مدنية وعسكرية مصرية حكمت غيابياً على عشماوي بالإعدام قبل تسليمه.