عون يؤكد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس، على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال دعم إنشاء مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة في البلاد. وقال عون، في تصريحات صحافية خلال استقباله مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين، إن «لبنان يعمل على توجيه الإنتاج الوطني كي يكون صناعياً وزراعياً، بعدما حقق نتيجة باهرة على المستوى السياحي، قبل أن تبدأ أحداث 17 أكتوبر الماضي».

وأكد على اهتمامه بمعالجة ما يعانيه الصناعيون من مصاعب، مشدداً على «أهمية دعم إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في لبنان، لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات».

وتستمر الاحتجاجات الشعبية لليوم الـ106 على التوالي في لبنان.