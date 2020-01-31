بومبيو: حرمان إيران من المال أفضل طريق للضغط عليها

المصدر: لندن - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، إن حرمان إيران من الأموال والثروات هو الأسلوب الصحيح لإجبارها على اتخاذ قرارات صعبة.

كما أكد بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في لندن، أن على طهران أن توقف دعم الميليشيات في العراق ولبنان وأفغانستان.

وأضاف: «إيران لاتزال بؤرة الإرهاب الأساسية في العالم».

بدوره، شدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة محاسبة إيران، بسبب خروجها عن الأعراف الدولية.

وقال دومينيك راب إن إيران ابتعدت عن أعراف المجتمع الدولي، وينبغي محاسبتها.

إلى ذلك، أوضح راب أن بلاده تريد من إيران العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، مؤكداً عدم وجود تباين كبير بين الأوروبيين وواشنطن حول اتفاق أوسع مع طهران.

من جهة أخرى، وصف وزير الخارجية الأميركي، الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بأنه «التهديد الرئيس في عصرنا» الذي يتحدى المبادئ الغربية.

وقال بومبيو للصحافة «إن الحزب الشيوعي الصيني يمثل التهديد الرئيس في عصرنا»، في كلمة تأتي في ظل توتر بين لندن وواشنطن، بعدما سمحت السلطات البريطانية لشركة هواوي الصينية المشاركة بتطوير شبكة الجيل الخامس على أراضيها.

وأضاف أن الصين «اقتصاد هائل، يرتبط به الاقتصاد الأميركي بشكل وثيق. هذه فرصة هائلة لنا للعمل معاً»، لكن «النظام الشيوعي الصيني لديه أهداف لا تتوافق مع القيم الغربية».

وأعلن أنه يجب على الحلفاء الغربيين «ضمان أن تحكم القرن المقبل هذه المبادئ الديمقراطية الغربية».

- وزير الخارجية البريطاني: إيران ابتعدت عن أعراف المجتمع الدولي وينبغي محاسبتها.