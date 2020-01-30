عدد الإصابات بـ«كورونا الجديد» في الصين يتخطى «سارس»

المصدر: عواصم - وكالات

قامت الولايات المتحدة واليابان، أمس، بإجلاء المئات من رعاياهما من ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد في وسط الصين، وتخطى عدد الإصابات بالفيروس، وباء سارس، حيث أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 26 وفاة جديدة جراء الفيروس منذ أول من أمس، ما يرفع الحصيلة إلى 132 وفاة، و5974 إصابة، وتخطى هذا الرقم عدد الإصابات عند انتشار فيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي أصاب 5327 شخصاً في عامي 2002 و2003 وأدى إلى وفاة 774 شخصا في العالم، بينهم 349 في الصين.

وحطت طائرة يابانية تنقل نحو 200 مواطن ياباني من ووهان في طوكيو، أمس، ولا تعتزم السلطات اليابانية فرض حجر صحي على المواطنين العائدين من يوان، بل تطلب منهم فقط لزوم منازلهم على مدى أسبوعين، فيما أعلنت الولايات المتحدة أن طائرة أقلعت وعلى متنها نحو 200 شخص من موظفي قنصليتها في ووهان ورعايا أميركيين آخرين.

وأعلنت باريس أن طائرة ستحط اليوم في ووهان لإعادة أول دفعة من الرعايا الفرنسيين، وقالت وزيرة الصحة أنييس بوزين، إن العائدين سيخضعون للحجر الصحي 14 يوماً لدى عودتهم.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن طائرة فرنسية ثانية ستقلع لاحقاً خلال الأسبوع، وستتمكن الطائرتان معاً من إعادة ما لا يقل عن 350 أوروبياً.

الولايات المتحدة واليابان تجليان المئات من رعاياهما من ووهان.