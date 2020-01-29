«صفقة القرن» تدفع نتنياهو لسحب طلبه الحصانة البرلمانية

المصدر: القدس المحتلة - رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، إنه سيسحب طلبه الحصول على الحصانة البرلمانية من المحاكمة عن تهم الفساد، مشيراً إلى أنه لا يريد أن تعرقل المداولات البرلمانية (صفقة القرن).

ونشر نتنياهو بياناً على «فيس بوك»، يقول إن إجراءات الحصانة في البرلمان كانت ستصبح «سيركاً»، وإنه لا يريد المشاركة في هذه «اللعبة القذرة».

وقال «أبلغت رئيس (الكنيست) بأنني أسحب طلبي الحصول على الحصانة».

وأعرب نتنياهو عن خشيته من أن تؤثر المداولات الجارية حول طلب الحصانة على «الخطوات المصيرية المتعلقة بخطة السلام الأميركية».