أميركا تنتشل رفاتاً من أفغانستان

المصدر: كابول - رويترز

قال مسؤول عسكري أميركي، أمس، إن الولايات المتحدة انتشلت رفات أشخاص من الطائرة العسكرية الأميركية التي تحطمت في أفغانستان، وقامت بعملية تأكيد هويات أصحابها.

وأكد الجيش الأميركي تحطم طائرة عسكرية تابعة له من طراز «إي-11 إيه» في إقليم غزنة، لكنه نفى ما أعلنته حركة «طالبان» عن إسقاطها.

ودارت اشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحين من «طالبان»، لدى محاولة القوات الحكومية الوصول إلى المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة وسط البلاد، التي تسيطر عليها «طالبان».

وأضاف المسؤول العسكري أن محاولات عدة تمت لانتشال الرفات، لكن أعاقتها طبيعة الأرض والطقس، فيما امتنعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن التعليق.

وقال قائد شرطة إقليم غزنة، خالد وردك، لـ«رويترز» إن السلطات أرسلت قوات أمن لموقع التحطم، بمجرد أن تلقت بلاغاً بوقوعه، لكن مسلحي «طالبان» نصبوا كميناً لتلك القوات، لافتاً إلى أن المعلومات تشير إلى وجود أربع جثث، وشخصين على متن الطائرة وهما مفقودان، وتلقت القوات أمراً بعد ذلك بالتراجع والاستعاضة عن ذلك بعملية جوية.