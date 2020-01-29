عباس: القدس وحقوق الشعب الفلسطيني «ليست للبيع» وصفقة القرن إلى مزبلة التاريخ

المصدر: رام الله - وكالات

رد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الخطة التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها «لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ كما ذهبت مشاريع التآمر في هذه المنطقة».

وقال عباس عقب اجتماع القيادة الفلسطينية الثلاثاء «هذه المؤامرات والمخططات إلى فشل وزوال ولن تُسقط حقاً ولن تنشئ التزاماً... وسنعيد هذه الصفعة صفعات إن شاء الله».

ووصف عباس خطة الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط بأنها مؤامرة وقال موجها حديثه لترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حقوق الشعب الفلسطيني «ليست للبيع».

وقال عباس في كلمة أذاعها التلفزيون في رام الله بالضفة الغربية إنه يقول لترامب ونتنياهو «أن القدس ليست للبيع وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة وصفقة المؤامرة لن تمر».