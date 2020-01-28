هيلاري كلينتون تحذّر من إعادة انتخاب ترامب

المصدر: واشنطن -أ.ف.ب

أكدت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون، أن الولايات المتحدة لا يجب أن تتحمل أربع سنوات إضافية من رئاسة دونالد ترامب، وقالت كلينتون أثناء مشاركتها في مهرجان سندانس السينمائي، حيث تعرض سلسلة وثائقية عن سيرتها الذاتية باسم «هيلاري»: «أعتقد أن علينا الفوز في الانتخابات الرئاسية، لا أعتقد أننا قادرون على تحمل أربع سنوات إضافية مع الرئيس المنتهية ولايته، سيكون ذلك خطيراً جداً على ديمقراطيتنا، وسأفعل كل ما بوسعي، لأضمن، هذه المرة، فوز الديمقراطيين».

وتابعت: «على معسكرنا التعامل مع التهديد الحقيقي للقرصنة واستخدام وثائق مسروقة لأهداف عدائية، والتصدي للمعلومات والدعاية الزائفة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي».