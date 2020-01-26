محمد بن زايد: نثق بقدرة الصين على احتواء فيروس كورونا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد أنه على ثقة بقدرة الصين لاحتواء انتشار فيروس كورونا وبقدرتها على تجاوز هذه الأزمة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.. نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة.. دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس.»

وفي بكين أعلنت وسائل إعلام صينية اليوم تحقيق أول نجاحات في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن حالة 11 شخصا من أفراد الأطقم الطبية المصابين بالفيروس تحسنت، مشيرة إلى أن الأعراض السريرية عند هؤلاء الأشخاص أصبحت تحت السيطرة.

وأوضحت أن درجة حرارة هؤلاء المرضى وشكاواهم تراجعت، وجاءت نتائج الاختبارات على الفيروس بعد ذلك سلبية، فيما لم تذكر تفاصيل عن طريقة العلاج.