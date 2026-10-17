مكتب دبي الإعلامي يبحث التعاون مع «شينزن الإخبارية» الصينية

بحث وفد من المكتب الإعلامي لحكومة دبي مع ممثلي مجموعة شينزن الإخبارية، إحدى المؤسسات الإعلامية الكبرى في الصين، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين، وذلك على هامش منتدى دبي للأعمال - الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينزن الصينية.

ويأتي اللقاء في إطار جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي لتطوير شبكة علاقاته مع المؤسسات الإعلامية الدولية، وبناء شراكات تدعم انفتاح دبي على العالم، وتواكب مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والإعلام، من خلال تعزيز التواصل المهني وإتاحة مساحات أوسع للتعريف بتجربتها التنموية وفرصها المستقبلية.

وتناول اللقاء تعزيز حضور دبي في وسائل الإعلام الصينية، إلى جانب التعاون في تطوير المحتوى الإعلامي وتبادل المعرفة والخبرات.

وأكدت مدير إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، هند فكري، أن بناء علاقات فاعلة مع المؤسسات الإعلامية العالمية يُمثل أولوية للمكتب، انطلاقاً من دور الإعلام في تعزيز المعرفة المتبادلة، وفتح قنوات للحوار والتعاون.

وقالت: «نبني علاقات إعلامية دولية مستدامة تواكب مكانة دبي وتفتح آفاقاً أوسع للتعريف بفرصها وقصص نجاحها. وقد أتاح منتدى دبي للأعمال - الصين فرصة مهمة لتعميق التواصل مع مؤسسات إعلامية مؤثرة، واستكشاف مجالات تعاون تستند إلى فهم مشترك لاهتمامات الجمهور وتطلعاته في الجانبين». وأضافت: «ركز لقاؤنا مع مجموعة شينزن الإخبارية على فرص التعاون، وتطوير المحتوى وتبادل المواد الإعلامية والخبرات». وتُعد المجموعة من المؤسسات الإعلامية الكبرى في الصين، وتدير عدداً من الصحف والمنصات الإخبارية الرقمية.

ويأتي اللقاء امتداداً لسلسلة لقاءات عقدها المكتب مع مؤسسات إعلامية صينية بارزة خلال منتدى دبي للأعمال - الصين.