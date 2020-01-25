إيران تعلن قدرتها على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة

المصدر: طهران - رويترز

قال نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أصغر زاريان، اليوم السبت، إن المنظمة قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار.



وأضاف في تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: "في اللحظة الحالية، إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار، فإن هيئة الطاقة الذرية، كمنفذ، قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة".



وأعلنت إيران في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستلغي حدود تخصيب اليورانيوم في خطوة أخرى في سبيل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى الست عام 2015، لكنها أضافت أنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقال زاريان إن مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب تجاوز 1200 كيلوغرام منذ اتخاذها آخر خطوة لتقليص التزاماتها، مضيفاً أن هذا المخزون سيضاف سريعاً إلى احتياطات اليورانيوم المخصب.