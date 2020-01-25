إحراق خيام الاعتصامات في ساحة التحرير بالعراق

المصدر: بغداد - د ب أ

ذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، أن القوات العراقية شنت حملة لإحراق خيام الاعتصامات عند ساحة التحرير في بغداد.



وأضافوا أن ألسنة النيران وسحب الدخان الأسود غطت مكان التظاهر الرابط بين ساحتي الخلاني والتحرير وسط صيحات المتظاهرين "بالروح بالدم نفديك يا عراق"، وانتشار كثيف للقوات العراقية التي تطارد المتظاهرين.



وتواصلت المصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الوثبة حيث تستخدم القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لملاحقة المتظاهرين الذين يستخدمون الحجارة بوجه القوات الأمنية.



وأفاد شهود عيان بأن مبنى فرع مصرف الرافدين في ساحة التحرير تعرض للاحتراق.