الاحتلال يعتدي على المصلين بـ «الأقصى» ويعتقل 20 فلسطينياً

المصدر: القدس المحتلة ■ وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين بالأعيرة المطاطية والضرب، وأجبرتهم على إخلاء ساحات الأقصى.

وحاصر عشرات الجنود المدججين بالسلاح المئات من المصلين في سطح مسجد قبة الصخرة المشرفة، وشكلوا سلسلة أمام المسجد لمنع المصلين من التواجد في المكان، وخلال دقائق هاجموا المصلين الذين ردّدوا التكبيرات أمام قوات وضباط الاحتلال.

كما شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة في القدس تزامناً مع تهديدات المقدسيين بشأن الصلوات في الأقصى.

في غضون ذلك أقدم متطرفون يهود على إضرام النار في مسجد في حي بيت صفافا في القدس المحتلة، وخطوا كتابات على جدرانه تظهر أن الحريق كأنه احتجاج على محاولة الاحتلال إخلاء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.