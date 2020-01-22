الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

المصدر: بنغازي - د ب أ

أعلن الناطق العسكري باسم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة أسقطت طائرة تركية مسيرة مساء اليوم الأربعاء.



وقال المسماري في بيان عسكري مقتضب إن "الطائرة أقلعت من قاعدة معيتيقة الجوية شمال العاصمة طرابلس، وكانت تحاول الإغارة على موقع الوحدات العسكرية للجيش في طرابلس".