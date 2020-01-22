السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات المصرية لبحث تطورات "سد النهضة"

المصدر: متابعات - شريف مهدي

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ووزير الخارجية، سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل .

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث اطلع على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأميركية للمفاوضات الثلاثية، كما تم استعراض الموقف المصري ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي وجه في هذا السياق بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

على جانب آخر؛ تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات بشأن الإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.