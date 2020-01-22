محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر في غوانتانامو اليوم

المصدر: متابعات -الإمارات اليوم

من المنتظر أن يخضع خالد شيخ محمد للمحاكمة مع أربعة متهمين آخرين بأحداث هجمات سبتمبر وضرب مركزي التجارة الأميركيين، 2001، في قاعة محكمة في خليج غوانتانامو، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

ومن المقرر أن تكون الجلسة واحدة من السلسلة الأربعين من جلسات الاستماع للمتهم خالد شيخ محمد المعروف بلقب النزيل KSM اختصاراً للأحرف الثلاثة من أول اسمه بالإنجليزية.

وقالت مجلة "واشنطن إكزامنير"، إن هذه المحاكمة ولأول مرة ستركز على موضوع لم يسمح بتناوله سابقًا داخل قاعة المحكمة، وهو التعذيب.

ومن المقرر أن يلتقي خالد شيخ محمد، العقل المدبر للهجمات، وجهاً لوجه، بالرجل الذي غمره بالمياه في موقع سري لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، أثناء استجوابه، وهو الدكتور جيمس ميتشل، 67 عامًا.

وسيتم استجواب ميتشل من قِبل فريق الدفاع، حيث ساهم في تأسيس برنامج الاستجواب المعزز المستخدم ضد المعتقلين ذوي القيمة العالية وأعضاء القاعدة، والذي وصفه النقاد بالتعذيب.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها ميتشيل، وهو عالم نفسي وضابط متقاعد في سلاح الجو، والمصمم للبرنامج المثير للجدل، رؤيته في هذه القضية.

وكان قد كتب ميتشل في كتابه الاستجواب المعزز عن خالد الشيخ محمد قائلًا إنه طلب منه مناداته باسم المختار.