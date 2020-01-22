اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني بالرصاص أمام منزله

المصدر: متابعات - شريف مهدي، و د. ب. أ

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بمقتل قائد في «الحرس الثوري الإيراني» جراء إطلاق النار عليه أمام منزله بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.

وقتل الضابط عبدالحسين مجدمي، قائد منظمة التعبئة التابعة للحرس الثوري، في مدينة دارخوين التابعة لقضاء شادكان، وقال مكتب حاكم قضاء شادكان إن التحقيقات جارية للكشف عن الفاعلين.

وقالت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية عبر النسخة الإنجليزية لموقعها الإلكتروني، إن مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية ارتكبا الهجوم، وقتلا مجدمي بأربع رصاصات.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعبئة في إيران تضم قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكوراً وإناثاً.