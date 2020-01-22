ترامب يصف محاكمة عزله بـ «المشينة والزائفة»

المصدر: دافوس - وكالات

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحاكمة الساعية إلى عزله في مجلس الشيوخ، بـ«الزائفة والمشينة»، خلال تصريحات أدلى بها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أمس.

وفي رده على سؤال للصحافيين عن سبب وجوده في دافوس بدلاً من واشنطن في هذا التوقيت، قال ترامب: «نجتمع مع قادة العالم، أهم أشخاص في العالم ونعود وبجعبتنا أعمال تجارية هائلة»، مضيفاً: «المحاكمة مجرّد إجراء زائف، إنها مطاردة شعواء مستمرة منذ سنوات وبصراحة إنها مشينة».

وأشاد ترامب بالعلاقات مع الصين عقب إبرام أول اتفاق تجاري معها، وقال خلال خطابه في افتتاح النسخة الـ50 من منتدى دافوس: «علاقاتنا بالصين أفضل من أي وقت مضى».

وأضاف ترامب في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي وصفه بالصديق الجيد: «إنه للصين، وأنا للولايات المتحدة. لكن بخلاف ذلك نحب بعضنا بعضاً».

وركّز ترامب في كلمته بمنتدى دافوس على تحسن الأوضاع الاقتصادية في بلاده تحت إدارته، وقال: «استعدنا قوتنا، الولايات المتحدة تزدهر مرة أخرى، والحلم الأميركي يعود بقوة أكبر من ذي قبل».

وتحدث ترامب باستفاضة عن البيانات الاقتصادية الأميركية، وقال إن «الولايات المتحدة تسجل نمواً اقتصادياً لم يحدث من قبل»، كما قارن بين الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد تحت رئاسته مقارنة بفترة رئاسة سلفه، باراك أوباما.

وحذّر ترامب ممن وصفهم بـ«أنبياء الشؤم»، الذين يحذّرون من أن العالم على شفير أزمة بيئية كبيرة، وذلك في إشارة إلى التحذيرات من تداعيات التغير المناخي. وقال ترامب: «أنا مؤمن كبير جداً بالبيئة، لكن علينا رفض أنبياء الشؤم الأزليين وتنبؤاتهم بنهاية العالم»، دون أن يذكر كلمة التغير المناخي في حديثه.

الرئيس الأميركي: «أنا مؤمن كبير جداً بالبيئة، لكن علينا رفض أنبياء الشؤم».