تعيين خامس قائد لشرطة ذي قار منذ بدء الاحتجاجات

المصدر: عن «العربية»

أصدرت وزارة الداخلية العراقية أمراً بنقل مدير شرطة ذي قار اللواء ريسان الإبراهيمي، وتعيين العميد ناصر الأسدي قائداً لشرطة ذي قار، خامس قائد شرطة يعين منذ بدء الاحتجاجات، وذلك وفق ما نقلته «العربية» عن مصدر أمني عراقي. وكان متظاهرو محافظة ذي قار أطلقوا أول من أمس، حزمة من الفعاليات التصعيدية بقطع الطرق والجسور الحيوية والتحشيد لتظاهرات كبيرة شارك فيها آلاف المتظاهرين على الطريق الدولي الرابط بين البصرة وبغداد، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحوها للطبقة السياسية ورئاسة الوزراء والبرلمان لتنفيذ مطالبهم، وذلك فيما تعرضت ساحة التظاهرات في الحبوبي لهجوم ليلي مسلح أسفر عن إصابة تسعة متظاهرين.