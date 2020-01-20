مراسم استقبال رسمية لجثث ضحايا الطائرة الأوكرانية

المصدر: كييف- رويترز

عادت جثث 11 أوكرانياً لقوا حتفهم في حادث إسقاط إيران طائرة ركاب تابعة للخطوط الدولية الأوكرانية، إلى بلادهم، أمس، وأقيمت في استقبالها مراسم رسمية في مطار كييف.

ولقي كل من كانوا على متن الطائرة، التي كانت قادمة من طهران ومتجهة إلى كييف، حتفهم، وعددهم 176 شخصاً، بعدما أسقطت إيران الطائرة بصاروخ، الأربعاء قبل الماضي، وأعلنت أن الاستهداف كان عن طريق الخطأ. وحُملت النعوش الملفوفة بالعلم الأوكراني على متن الطائرة العسكرية التي أعادت الجثث، بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مطار بوريسبيل الدولي بكييف، ونقلت إلى عربات كانت متوقفة لنقلها.