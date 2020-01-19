الجيش المصري يقبل دفعة جديدة من المتطوعين

المصدر: متابعات - شريف مهدي

صدق وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد زكي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، اعتباراً من يوم الاثنين 27 يناير الجاري، بحسب ما نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي.

وقال مدير إدارة التجنيد والتعبئة بمصر، اللواء سمير خليدى عبدالله، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأحد، إن الفئات المطلوبة للتطوع تضمن (الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى، وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، فيقبل الحاصلين على الإعدادية العامة ومايعادلها على أن يكونوا من قاطنى أسوان وقنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.

وأوضح أن من بين الشروط العامة للتطوع أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، ولن يسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، وعلى ألا يقل سن المتطوع عن 15 عاماً ولا يزيد عن 25 عاماً، وبالنسبة لأدلاء قصاصي الأثر لا يقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 عاماً عند الإلتحاق فى 22 أغسطس 2020، ويشترط موافقة ولي الأمر لمن هو أقل من 18 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً ويجتاز جميع الإختبارات المحددة للقبول.