السيسي يلتقي بومبيو ويناقشان تطورات الأوضاع في ليبيا

المصدر: متابعات - شريف مهدي

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، على هامش زيارتهما إلى برلين، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن السيسي أكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالباً نقل تحياته الي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جانبه، نقل وزير الخارجية الأميركي تحيات ترامب إلى السيسي، مؤكداً التزام الإدارة الأميركية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ودعم بلاده لجهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك مساعيها الحثيثة لتسوية الأزمات في المنطقة بأسرها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول تطورات الأوضاع في ليبيا في اطار انعقاد مؤتمر برلين بعد ظهر اليوم، حيث أكد السيسي أنه لا سبيل لتسوية الأزمة إلا من خلال حل شامل يتناول كافة ابعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية، وأمنية، واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظي بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود.

وأعرب بومبيو عن تطلع الولايات المتحدة لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر بشأن القضية الليبية، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، وخبرتها بالملف الليبي، كما تم التطرق إلى ملف سد النهضة، حيث أعرب السيسي عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، معربا عن التطلع لاستمرار الدور الأميركي في هذا السياق وصولاً إلى بلورة اتفاق شامل يحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بينما أكد وزير الخارجية الأميركي اهتمام وحرص الإدارة الأميركية على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق مصر وكذلك جميع الأطراف.