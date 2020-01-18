ترامب: أمرت باستهداف قاسم سليماني لأنه كان يقول أشياء سيئة

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه أمر باستهداف قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، بسبب أنه كان يقول أشياء سيئة عن الولايات المتحدة.

جاء ذلك في حديث أدلى به ترامب أمام تجمع من المانحين الجمهوريين، في تبرير جديد لعملية استهداف سليماني، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.



وأضاف: "إلى أي مدى كان يجب علينا الاستماع إلى ذلك؟".



وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إن سليماني كان يخطط لهجوم وشيك على الأميركيين وكان يعمل على بناء شبكة من أنشطة الحملات ربما كانت ستؤدي إلى مقتل عدد كبير إضافي من الأميركيين".

