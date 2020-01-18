إيران ترسل صندوقي الطائرة التي أسقطتها إلى أوكرانيا

المصدر: عواصم – وكالات

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن إيران سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أعلنت أنها أسقطتها بطريق الخطأ هذا الشهر إلى أوكرانيا.



وكانت أوكرانيا أعلنت، أمس الجمعة، أن إيران مستعدة لتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أُسقطت بصاروخ إيراني في طهران.



وتحطّمت الطائرة الأوكرانية وهي من طراز بوينغ 737 بعيد إقلاعها من طهران، الأربعاء قبل الماضي، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً كانوا يستقلونها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين.



وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، إن إيران ستمنح فريق محققين من إيران وكندا حق الاطّلاع على تسجيلات الصندوقين الأسودين بما أن غالبية القتلى من رعايا هذين البلدين.



وخلال جلسة للبرلمان الأوكراني قال بريستايكو إن "الجانب الإيراني مستعد بعد ذلك لنقل الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا".



وتابع: "هذا الأمر يتوافق مع المعايير الدولية علماً أننا نطالب بتسلّمهما فوراً لضمان استقلال التحقيق وموضوعيته".



وبعدما نفت بادئ الأمر أن تكون الطائرة الأوكرانية قد أُسقطت، أقرت إيران بأنها "أصيبت عن طريق الخطأ بصاروخ أطلقته قواتها التي كانت في حالة تأهب قصوى إثر إطلاق إيران صواريخ على قواعد في العراق تستخدمها القوات الأميركية رداً على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني الفريق قاسم سليماني.