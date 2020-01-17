بوتين يوقِّع مرسوماً بتعيين ميشوستين رئيساً للوزراء

المصدر: موسكو -أ.ف.ب

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسوماً لتعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً للوزراء، بعد فترة وجيزة من حصول المدير السابق لهيئة الضرائب على موافقة البرلمان لشغل المنصب.

وصادق النواب الروس على تولي ميخائيل ميشوستين رئاسة الوزراء، بعد يوم من ترشيحه المفاجئ من طرف الرئيس فلاديمير بوتين، لتحقيق «تغييرات» في روسيا.

وقال رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن «القرار اتخذ» لمصلحة ميشوستين بأغلبية 383 صوتاً، دون اعتراض أي نائب، فيما امتنع 41 عن التصويت.

وأعلن ميخائيل ميشوستين، أمام النواب، أن الحكومة بحاجة لبذل مزيد من الجهود كي يشعر الروس بتحسن حقيقي في حياتهم. وأضاف «أمام الحكومة مهام كبيرة جداً».