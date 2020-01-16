ترامب: محاكمة عزلي «خدعة» دبرها الديمقراطيون

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إجراءات عزله ووصفها بأنها «خدعة»، فيما كشف قادة الديمقراطيين الفريق الذي سيقود محاكمته في مجلس الشيوخ.

وكتب ترامب على «تويتر» عقب إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، فريق المحاكمة المؤلف من سبعة أعضاء «خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئاً».

وكرّرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، أن ترامب «لم يرتكب أي خطأ».

وأضافت في بيان أن ترامب «يتطلع إلى أن يتمتع أمام مجلس الشيوخ بالحقوق التي أنكرتها عليه بيلوسي وديمقراطيو مجلس النواب، ويتوقع أن تتم تبرئته بالكامل».

وتابعت «حتى الساعة، سيواصل العمل والفوز من أجل جميع الأميركيين».