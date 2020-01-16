البرهان: احتواء «التمرد».. و«الدولة العميقة» موجودة في كل السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

وصف رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان، أمس، ما حصل أمس في البلاد تمرداً، مؤكداً أن الدولة العميقة موجودة بكل مكان في السودان.

وأكد البرهان احتواء عملية التمرد بأقل الخسائر الممكنة، كاشفاً النقاب عن عرض السلطات على هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات الانضمام للجيش.

كما أكد البرهان معالجة كل المسائل المالية للمتمردين، معرباً عن اعتقاده أن الأمر مخطط ومحضر مسبقاً.

وقال «إن جزءاً من المتمردين سلموا أنفسهم وآخرين هربوا داخل الأحياء السكنية، ونعتبر كل من يعوق مسيرة الثورة من الدولة العميقة».

وأضاف أن «كل من ارتكب جرماً يجب أن يعاقب عليه، مؤكداً أن المجلس لن يتهاون مع من يعبث بأمن البلاد واستقرارها».

وقال «حاولنا إخراج المواطنين وحذرنا المتمردين قبل عملية الاقتحام»، موضحاً أن أي استخدام للأسلحة كان سيؤدي إلى ضحايا في صفوف المدنيين. وكشف عن محاولات توحيد القوى السياسية والعسكرية لإعادة الثقة.

وأكد البرهان أنه تشكلت لجنة مشتركة للتحقيق في التمرد.

البرهان أكد أن المجلس السيادي لن يتهاون مع من يعبث بأمن البلاد واستقرارها.