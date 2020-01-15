اعتقالات في إيران على هامش حادث الطائرة.. وروحاني يشدد على المعاقبة

المصدر: طهران - وكالات

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، أمس، أن السلطات اعتقلت أشخاصاً لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية التي قالت طهران إن صاروخاً إيرانياً أسقطها بطريق الخطأ.

وقال إسماعيلي: «أجريت تحقيقات واسعة النطاق واعتقل بعض الأشخاص»، لكنه لم يعلن عدد المعتقلين أو هوياتهم. كما نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن إسماعيلي تأكيده «اعتقال نحو 30 شخصاً في احتجاجات تتعلق بتحطم الطائرة». جاءت هذه التصريحات بعدما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون، أمس، أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، الأربعاء الماضي، والتي راح ضحيتها 176 راكباً.

وقال روحاني: «بالنسبة لشعبنا من المهم جداً بخصوص هذا الحادث أن يحال أي شخص كان على خطأ أو ارتكب إهمالاً على أي مستوى» إلى القضاء، مضيفاً «كل الذين يجب أن يعاقبوا سيعاقبون».

واعتبر أن الحكومة الإيرانية «مسؤولة أمام الإيرانيين والدول التي فقدت رعاياها» في حادث الطائرة الأوكرانية.

وشدد الرئيس الإيراني على أن «حادث الطائرة كان مأساوياً ويجب التحقيق فيه بعناية»، مضيفاً أن «حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر».

ورأى أن «اعتراف القادة العسكريين بالخطأ خطوة أولى جيدة»، مشدداً على أنه «لا يمكن تحميل شخص واحد المسؤولية عن حادث الطائرة».

كما دعا روحاني إلى إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في الحادثة، قائلاً: «يجب أن يشكل القضاء محكمة خاصة تضم قاضياً بارزاً وعشرات الخبراء. هذه ليست قضية عادية. سيراقب العالم بأسره هذه المحكمة».

وخرج متظاهرون في إيران إلى الشوارع، يوم الاثنين، في اليوم الثالث من التظاهرات بعد أن أقرت السلطات بإسقاط طائرة الركاب بطريق الخطأ.