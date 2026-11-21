دانت محكمة السير في دبي قائد دراجة نارية تسبب، نتيجة الإهمال وعدم الانتباه والانحراف المفاجئ، في تدهور الدراجة واصطدامها بلوحة إرشادية، ما أدى إلى إتلاف ممتلكات مملوكة للغير، مؤكدة أن الخطأ في القيادة يتحقق عندما يهمل السائق اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين أو لا يراعي ظروف الطريق أثناء القيادة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيادة المتهم دراجة نارية في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، من دون مراعاة ظروف الحال أو اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين، إذ انحرف بصورة مفاجئة، ما أدى إلى تدهور الدراجة واصطدامها بلوحة إرشادية، وتسبب في إتلاف الدراجة واللوحة.

واستندت المحكمة في ثبوت الواقعة إلى محضر البلاغ ومخطط الحادث والرسم التخطيطي والمعاينة الواردة في تقرير حوادث الطرق، التي أثبتت خطأ قائد الدراجة في القيادة، فضلاً عن إقراره بمحضر جمع الاستدلالات، وهي أدلة اطمأنت إليها المحكمة، ورأت أنها تكفي لتكوين عقيدتها بشأن كيفية وقوع الحادث ونسبة الخطأ إلى المتهم.

وأوضحت المحكمة أن الخطأ يمثل الركن الجوهري في جريمة الإتلاف غير العمدي، ويتحقق عندما يأتي الشخص فعلاً كان يتعين عليه الامتناع عنه، أو يمتنع عن فعل كان يتعين عليه القيام به، نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة. وأكدت أن مسؤولية قائد المركبة لا تقتصر على تجنب الاصطدام بالآخرين، وإنما تشمل الالتزام بالانتباه واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، ومراعاة ظروف الحال بما يحول دون تعريض الممتلكات للخطر نتيجة تصرف مفاجئ أو قيادة غير حذرة.

ولم يمثل المتهم أمام المحكمة رغم إعلانه قانوناً، فقررت نظر الدعوى في غيبته، واطمأنت إلى أدلة الإثبات التي أكدت مسؤوليته عن الحادث، وانتهت إلى ثبوت الجريمة المسندة إليه، مع مراعاة ظروف الدعوى وملابساتها والأخذ بقسط من الرأفة عند تقدير العقوبة.