قرقاش: الإمارات ملتزمة بتقديم الدعم للسودان وشعبه

المصدر: الخرطوم - وام

اختتم وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش،الثلاثاء، زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم والتي بحث خلالها تعزيز مجالات التعاون الثنائي وتقديم الدعم للحكومة السودانية لعبور المرحلة الحساسة التي يمر بها السودان.

والتقى قرقاش مع عدد من كبار المسؤولين السودانيين وتطرق في محادثاته معهم إلى مختلف مجالات توطيد الشراكة.

فقد التقى أنور قرقاش كلا من رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والنائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم أحمد البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباسي مدني، ووزراء القطاع الاقتصادي، ووزير الخارجية بالإنابة الصديق عبدالعزيز عبدالله.

وتركزّت محادثات قرقاش حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف المستويات لتحقيق مصالح الشعب السوداني.. كما بحثت المداولات مع المسؤولين السودانيين - ضمن جدول مكثّف - في ملفات دولية ذات اهتمام مشترك.

وتطرقت المحادثات الإماراتية - السودانية في مستوياتها المختلفة على اهتمام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري مع السودان، إلى جانب الأمن الغذائي، والطاقة، والبنية التحتية.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية اهتمام دولة الإمارات باستقرار وازدهار السودان وتحقيق الرخاء لشعبه الشقيق وبناء السلام والأمن.

وأوضح قرقاش في تصريحات صحافية أن الزيارة كانت إيجابية ومثمرة، وشدّد على أن السودان هو اليوم «على الطريق الصحيح ليصبح قصة نجاح تاريخية ونموذجا يحتذى به في بقية المنطقة».

وأشار قرقاش إلى أنه لمس خلال كل اللقاءات التقدير الكبير لدعم دولة الإمارات للسودان في هذه الظروف الانتقالية.. كما بحث خطط التواصل والمتابعة لضمان أن تكون المبادرات الإماراتية فاعلة ضمن سياق جهود الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار والازدهار.

وأكد قرقاش أن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم الدعم السياسي للسودان وشعبه، واعتبر أنّ على الإمارات والسودان «تشكيل تحالف يحذوه الأمل والتفاؤل في منطقتنا، بهدف تعزيز الرؤية الإيجابية القائمة على إتاحة الفرص للتنمية الشاملة والتسامح».

وجدّد أنور قرقاش تأكيد دعم دولة الإمارات كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن في السودان وحماية استقلال واستقرار مؤسسات الدولة فيه.

وأوضح أن دولة الإمارات تعمل من هذا المنطلق مع القيادة السودانية لضمان نجاح المرحلة الانتقالية الحالية في تحقيق الأمن والتنمية والازدهار لمستقبل السودان.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في «تويتر»«علاقتنا مع السودان تاريخية. وتتجذّر وتتجدّد في سعينا لبناء علاقة عصرية وشراكة متنوعة... الجالية السودانية التي تبلغ مائة ألف مواطن سوداني تساهم في نهضة الإمارات وهي في بلدها الثاني، والتقدير الذي لمسته في الخرطوم للإمارات ولقيادتها انعكاس لهذا الجهد المشترك».

