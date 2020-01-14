الفساد في كرواتيا يبدأ بالغش في المدرسة

المصدر: ترجمة:عوض خيري ■ عن «الغارديان»

قالت الرئيسة الكرواتية، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، إن الفساد متجذر في نسيج المجتمع الكرواتي، لأنه يبدأ من المدرسة، حيث يتم الاحتفاء بالأطفال الذين يغشون في الاختبارات «كأبطال». وتعتقد كيتاروفيتش، التي ستترك منصبها في فبراير بعد خسارتها الانتخابات، أن الممارسات الفاسدة موجودة في جميع قطاعات المجتمع الكرواتي، لكنها تبدأ من المدرسة. وذكرت في مؤتمر صحافي في زغرب، أن التلاميذ المجتهدين يوصفون دائماً بأنهم «نهمون وجشعون، أما الذين يميلون للغش فيعتبرون أبطالاً»، ومضت مسترسلة مشيرة إلى المدرسة «هذا هو المكان الذي يبدأ فيه الفساد بالاستشراء في الأطفال».