ترامب يحذّرقادة إيران: لا تقتلوا المتظاهرين.. نراقب عن كثب

المصدر: واشنطن - وكالات

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران مجدداً أمس من قمع المتظاهرين احتجاجا على إسقاط النظام الإيراني لطائرة الركاب التابعة للخطوط الأوكرانية.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في «تويتر» «أقول لقادة إيران: لا تقتلوا متظاهريكم»، وذلك غداة تحذيره طهران من ارتكاب «مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين».

وأكّد ترامب للشعب الإيراني أنّه يقف «إلى جانبه» وأنّ الولايات المتّحدة «تتابع عن كثب» الاحتجاجات التي اندلعت بعدَ إقرار طهران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانيّة.

وكتب ترامب على «تويتر» «إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة: أنا إلى جانبكُم منذ بداية رئاستي، وستظلّ إدارتي إلى جانبكم». وأضاف «نحن نتابع تظاهراتكم عن كثب، وشجاعتكم تُلهمنا».

وذكر ترامب في تغريدة أوردها باللغتين الانجليزية والفارسية«إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي يعاني منذ أمد طويل: أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم.نتابع احتجاجاتكم عن كثب، ونستمد الإلهام من شجاعتكم».

وأضاف في تغريدة أخرى «يجب على الحكومة الإيرانية أن تسمح لجماعات حقوق الإنسان بالمراقبة والإبلاغ عن الحقائق من على أرض الواقع فيما يتعلق بالاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الإيراني».

وتابع «لا يمكن أن تحدث مذبحة أخرى ضد المتظاهرين المسالمين، ولا إغلاق للإنترنت. العالم يراقب».

وأضاف ترامب «آلاف الأشخاص قتلوا أو سجنوا أصلاً من جانبكم»، منبها إلى أن العالم «والأهم الولايات المتحدة تراقبكم».

وطالب النظام الإيراني بإعادة الإنترنت وبترك الصحافيين يعملون بحرية.

وأنهى الرئيس الأميركي تغريدته موجهاً كلامه للنظام الإيراني: «توقفوا عن قتل الشعب الإيراني العظيم!».

ويشير ترامب إلى التظاهرات التي اندلعت منتصف نوفمبر في إيران بعد إعلان السلطات زيادة كبيرة في أسعار البنزين، وقتل فيها 300 شخص وفق منظمة العفو الدولي.

وفرقت الشرطة الإيرانية السبت طلاباً كانوا يهتفون شعارات «متطرّفة» أثناء تجمع تكريماً لضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية الـ176، والتي اعترفت إيران أنها أسقطتها «عن طريق الخطأ».

وتجمّع مئات الطلّاب في طهران، استجابة لدعوة من أجل تكريم 176 شخصًا، معظمهم من الإيرانيّين والكنديّين، قُتلوا جرّاء إسقاط طائرة بوينغ أوكرانيّة «عن طريق الخطأ» بواسطة صاروخ إيراني الأربعاء.