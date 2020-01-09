الأمم المتحدة: بقاء لبنان دون حكومة عمل غير مسؤول

المصدر: بيروت - رويترز

أكد مسؤول كبير في الأمم المتحدة في لبنان، أمس، أن إبقاء لبنان من دون حكومة عمل «غير مسؤول»، في ضوء التطورات بالبلد والمنطقة. وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، على حسابه في موقع «تويتر»: «إبقاء لبنان من دون حكومة تتسم بالكفاءة والصدقية عمل غير مسؤول، في ضوء التطورات بالبلد والمنطقة»، وأضاف: «أحث الزعماء على التحرك دون مزيد من التأخير»، ولبنان من دون حكومة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء، في أكتوبر الماضي، وسط احتجاجات على النخبة السياسية بسبب انتشار الفساد، بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بدرجة كبيرة منذ أن قتلت ضربة جوية بطائرة مسيرة أميركية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وهو منسق استراتيجية إيران العسكرية في المنطقة. وردّت إيران، فجر أمس، بضرب قواعد عراقية تؤوي قوات أميركية، من دون وقوع ضحايا.

وبعد أسابيع من المشاورات تم، الشهر الماضي، تكليف حسان دياب، وهو وزير سابق، بتشكيل الوزارة بدعم من «حزب الله» وحلفائه السياسيين، ومنهم التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن دياب لم يحظ بدعم الحريري. واجتمع دياب مع عون، أول من أمس، ولم يدلِ بأي تصريحات عقب الاجتماع.

الأمم المتحدة تحثّ الزعماء اللبنانيين على التحرك دون مزيد من التأخير.

لبنان دون حكومة منذ استقالة الحريري، في أكتوبر الماضي.