بومبيو يتساءل عن مهمة قاسم سليماني في بغداد

المصدر: واشنطن - رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني لم يكن في مهمة دبلوماسية ذات طبيعة سلمية في بغداد عندما قتلته الولايات المتحدة في ضربة جوية الجمعة الماضي.

وتساءل بومبيو أمام الصحافيين «هل هناك أي خلفية تشير إلى احتمال، ولو من بعيد، أن... قاسم سليماني كان متوجها إلى بغداد لأداء مهمة سليمة؟».

وأضاف «نعلم أن ذلك ليس صحيحا».

وحمّل بومبيو سليماني مسؤولية هجوم صاروخي قُتل فيه متعاقد مدني أميركي في العراق يوم 27 ديسمبر.

وقال «كان يواصل حملة الإرهاب في المنطقة. نعلم ما حدث... في ديسمبر وهو ما أدى في النهاية إلى مقتل أميركي. بالتالي فإذا كنتم تهتمون بما هو وشيك، فعليكم أن تقصروا النظر على الأيام التي سبقت الضربة التي استهدفت سليماني».

وأضاف وزير الخارجية «ولديكم، بالإضافة إلى ذلك، ما رأينا بوضوح أنها جهود مستمرة، نيابة عن هذا الإرهابي، لبناء شبكة من الأنشطة ضمن حملة كانت ستؤدي إلى مقتل المزيد من الأميركيين».