مذيعة تتّهم ترامب بدعوتها إلى مكتبه كي يقبلها

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

ادّعت مذيعة كانت تعمل سابقاً في قناة "فوكس نيوز"، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صارحها برغبته بمعاشرتها جنسياً، وذلك قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة. وتوضح كورتني فريل أن صاحب العلاقة الذي كان آنذاك رجل أعمال، وصفها بأنها "الصحافية الأكثر إثارة" على القناة الأميركية، وذلك في سياق مكالمة هاتفية بينهما.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن السيدة البالغة من العمر 39 عاماً، أضافت في كتاب مذكّراتها الجديد، أن ترامب قال لها "يجب أن تأتي فجأةً في وقتٍ ما إلى مكتبي، حتى نتمكّن من تبادل القبل". وذكرت أنها أجابته "دونالد، أعتقد أن كلانا متزوّج".

وجاءت ادّعاءات المذيعة الأميركية السابقة هذه في كتابها بعنوان "العاشرة مساءً: الإقلاع عن الخمر وإذاعة الأخبار الجديدة".

وأضافت فريل معلّقةً على المكالمة بينها وبين ترامب "تلك الدعوة جعلتني في موقف صعّب عليّ تقديم التقارير عن ترشح ترامب للرئاسة بشكل جاد. لقد أغضبني في ما بعد أنه كان ينعت جميع النساء اللواتي سردن قصصاً مماثلة عن تحرّشاته الوقحة، بأنهن كاذبات. أنا أصدّقهن تماماً. أما الآن فيمكنني على الأقل أن أقول على سبيل المزاح إنني كدتُ أطارح الرئيس الغرام، لكنني نجوت".

وليس من الواضح متى صارحها الرئيس برغبته المزعومة تلك، لكن فريل كانت قد عملت في القناة التي تتّخذ من نيويورك مقرّاً لها، مراسلةً ومذيعة لستة أعوام حتى العام 2013. وبعد ذلك التحقت بمحطة إذاعة KTLA في لوس أنجلوس حيث لا تزال تعمل.