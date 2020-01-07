السعودية تعلن القبض على أخطر إرهابي مطلوب

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين على قوائم الوزارة، في مدينة القطيف شرق المملكة.

وقالت قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية في حسابها على موقع "تويتر": "القبض على أخطر مطلوب إرهابي في القطيف حسين علي آل عمار".

وأفادت "الإخبارية" أن سلطات الأمن السعودية اعتقلت رجلاً مطلوباً في القطيف بشرق المملكة بعدما فتح النار على دورية أمنية، وأضافت أنه كان مطلوباً في السطو على سيارات لنقل الأموال.

ووصف تقرير "الإخبارية" الرجل بأنه "أخطر مطلوب إرهابي".

مراسل #الإخبارية: القبض على أخطر مطلوب إرهابي في #القطيف حسين علي آل عمار #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) ٧ يناير ٢٠٢٠