«الكوالا» في خطر

المصدر: كانبيرا ■ الإمارات اليوم ووكالات

أدّت حرائق الغابات في أستراليا إلى نفوق ما يقارب 8000 من حيوانات «الكوالا» النادرة في موطنها الأصلي، ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن أستاذ البيئة في جامعة سيدني، كريس ديكمان، قوله، إن حيوانات «الكوالا» ستواجه أزمة كبرى من أجل التكاثر مجدداً، ومن المؤكد تقريباً، أن «الكوالا» كانت ستُقتل بسبب حرائق الغابات، إما باحتراقها بسبب النيران، أو بشكل غير مباشر من خلال الجوع.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديوهات لحيوانات الكوالا تستجدي المياه من المارة، أو تتشبث برجال الإطفاء الذين أنقذوهم، ويوضح ديكمان أن حيوانات «الكوالا» التي تم إنقاذها من حرائق الغابات لا يمكن نقلها إلى منطقة أخرى من أراضي الغابات، بما يجعلها مهددة بالانقراض.