الجيش الوطني الليبي يسيطر على مدينة سرت بالكامل

المصدر: القاهرة ■وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أنه سيطر بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة غرب البلاد، حيث تدعم الجماعات المسلحة الموجودة فيها الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على مدينة طرابلس.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن قوات الجيش سيطرت أمس على قاعدة القرضابية الجوية الواقعة قرب سرت، كما سيطرت القوات الخاصة البحرية التابعة للجيش على ميناء المدينة اللبيية الساحلية.

يأتي ذلك في وقت أفادت وزارة الخارجية المصرية، أمس، بأن القاهرة ستستضيف اجتماعاً تنسيقياً، غداً، يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث التطورات في ليبيا.

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية المصرية، سيركز الاجتماع على بحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي أخيراً، وسبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول أوجه الأزمة الليبية كافة، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال، أول من أمس، إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا «من أجل التنسيق والاستقرار».

وأفادت مصادر سورية، في وقت سابق أول من أمس، بوصول قرابة ألف مقاتل إلى ليبيا، في حين يستعد 1700 آخرون للالتحاق بساحات القتال في طرابلس بدعم من أنقرة.

1700

مقاتل يستعدون للالتحاق بساحات القتال في طرابلس بدعم من أنقرة.