محادثات أوروبية طارئة حول إيران الجمعة

المصدر: بروكسل - أ ف ب

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الجمعة المقبلة في بروكسل اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأزمة الإيرانية، وفق ما قالت مصادر دبلوماسية الاثنين لوكالة فرانس برس.

ويحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد سبل للتهدئة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الجمعة الماضية، بضربة أميركية في بغداد.

وقال وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، اليوم الاثنين، إنه "يأسف بشدة" للإعلان الاخير لطهران بشأن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

وأضاف في تغريدة "ان تطبيق الاتفاق النووي من قبل الجميع بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، للاستقرار الاقليمي والامن العالمي".

وأشار الى انه "يعمل مع جميع المعنيين على (تحديد) الاتجاه الذي يتعين المضي فيه".

وأكد أن الاتحاد الاوروبي سيعتمد على انشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم آثار القرار.

وأوضح المتحدث باسمه بيتر ستانو في لقائه الاعلامي اليومي "علينا ان نرى ما تقوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوقائع على الارض".

وكان بوريل وجه أول من أمس الأحد دعوة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لزيارة بروكسل، وحض مجددا على "خفض التصعيد" في الشرق الاوسط.

وقال بيتر ستانو "هناك تفاهم متبادل على وجوب الاستمرار في التزام (الاتفاق) لكن على الايرانيين ابلاغنا كيف ينوون التصرف".

ويجتمع سفراء دول الحلف الاطلسي بعد ظهر الاثنين لبحث الازمة بين إيران والولايات المتحدة.