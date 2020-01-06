الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في كينيا

المصدر: أبوظبي-وام

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات أمريكية في لامو بشمال كينيا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.