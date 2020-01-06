النمسا: يجب ألا تسمح أوروبا لأردوغان بابتزازها

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

دعا المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، إلى إتباع نهج أكثر صرامة في مواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ما يتعلق بسياسة اللجوء.

وقال كورتز لصحيفة «بيلد» الألمانية في عددها المقرر أن يصدر اليوم: «صفقة تركيا (مع الاتحاد الأوروبي) لا تعمل بما يكفي، واليونان تستحق دعمنا الكامل».

وأكد المستشار النمساوي أنه يجب ألا تسمح أوروبا لأردوغان بابتزازها، وقال: «في بلده (تركيا) يتم اضطهاد أي مختلفين في الرأي على المستوى السياسي، ويتم حبس صحافيين بصورة متكررة، وتركيا تحاول استخدام اللاجئين والمهاجرين كسلاح».

كورتز يدعو إلى نهج أكثر صرامة في مواجهة أردوغان.