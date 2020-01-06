مقتل 6 أشخاص في حادث دهس بإيطاليا

المصدر: روما ■ أ.ف.ب

قتل ستة شباب ألمان عند خروجهم من ملهى ليلي، وأصيب 11 شخصاً بجروح، بعدما دهسهم سائق كان على ما يبدو في حالة «سُكر»، في شمال إيطاليا، قرب الحدود مع النمسا.

وقعت الحادثة في قرية لوتاغو الصغيرة في منطقة ألتو أديجي، التي يرتادها محبو التزلج شتاء وعدد كبير من السياح صيفاً أيضاً، وقال مسؤولون إنه بعد قضاء الشباب الليلة في ملهى، وقفوا قرب حافلتهم عندما دهستهم سيارة قادمة بسرعة هائلة، قذفت بعضهم عشرات الأمتار من الموقع، وهرع أكثر من 150 مسعفاً إلى المنطقة في أعقاب الحادث.

وقتل ستة شبان في الحادثة، فيما أصيب 11 آخرون، اثنان منهم من المنطقة، ونقل شخصان أصيبا بجروح خطيرة إلى مستشفى إينسبروك في النمسا، فيما تمت معالجة الجرحى الآخرين في مستشفيات برونيكو وبولزانو وبريساسوني.

وقالت قناة «راي نيوز 24» الإيطالية، إن سائق السيارة يبلغ من العمر 28 عاماً وهو من سكان المنطقة، و«كان مستوى الكحول في دمه شديد الارتفاع»، وأوقف الرجل وهو موجود في مستشفى محلي تحت حراسة الشرطة.

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مسعفاً هرعوا إلى مكان الحادث.. والضحايا تطايروا عشرات الأمتار.