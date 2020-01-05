الشرطة تصيب متشددا حاول تنفيذ عملية طعن في فرنسا

المصدر: باريس - رويترز

قال مسؤولون محليون إن الشرطة الفرنسية أصابت بالرصاص اليوم الأحد رجلا اندفع نحو مجموعة من أفراد الشرطة شاهرا سكينا وهو يهتف في مدينة ميتز.

وجاء هذا الحادث بعد يومين من هجوم شنه رجل بسكين في منطقة فيلغويف قرب باريس مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وقال مكتب الادعاء في ميتز إنه على اتصال بإدارة مكافحة الإرهاب بمكتب الادعاء بشأن الواقعة في حين قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إنه يتابع الموقف عن كثب.

وكتب كاستانير على تويتر «أحيي التفكير السريع لقوة الشرطة... التي تدخلت لإلقاء القبض على هذا الشخص. بدأ تحقيق لتحديد الدافع وراء هذا العمل وملابساته».

وقال مكتب الادعاء في ميتز إن المشتبه به أصيب بالرصاص في فخذه وجرى نقله.

وأضاف أن هذا الشخص، الذي لم يذكر اسمه، مدرج على قائمة رسمية للأشخاص الخاضعين للمراقبة الأمنية بسبب صلاتهم بجماعات متشددة.

وكان المسلح داخل محل تجاري في حي «بورني» ثم خرج وهو يرتدي جلبابا، حاملا سكينا في يده ويصرخ في وجه دورية الشرطة.

وأشادت بلدية ميتز برد الفعل السريع لرجال الأمن الذين أطلقوا أربع رصاصات، وقالت إن عملية التدخل موثقة بكاميرات المراقبة المثبتة في المكان.