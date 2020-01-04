بالصور.. تدريبات عسكرية مصرية بأحدث الأسلحة في البحر المتوسط

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلن المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أنه في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية، قامت القوات البحرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات "جمال عبدالناصر" ومجموعتها القتالية، والتي شملت الفرقاطات طراز "جو ويند"، وطراز "بيرى"، ولنشات صواريخ طراز "سليمان عزت"، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز "209"، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

أضاف المتحدث عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن التدريب شهد اشتراك القوات الجوية، والذي جاء متمثلاً في الهليكوبتر الحديثة طراز "كاموف"، وطائرات "الأباتشي"، وطائرات "f-16" ، إضافة إلى الطائرات طراز "شينوك" في ظل الوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوي، واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

وأوضح المتحدث أن التدريب تميز بالتنوع في أساليب القتال، مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، والذي عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي والذي يتطلب تنسيقات على كافة المستويات.

وتابع أن التدريب شهد قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز "SH-2G" بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات.

وقد شهد التدريب في البحر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، وقائد القوات البحرية، الفريق أحمد خالد، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية.