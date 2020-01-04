خامنئي يعين إسماعيل قاآني خلفاً لسليماني

المصدر: طهران - وكالات

أعلنت إيران، أمس، تعيين العميد إسماعيل قاآني، قائداً لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك خلفاً لقاسم سليماني، الذي قتل بغارة أميركية استهدفت سيارة كانت تقلّه بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وعيّن المرشد الإيراني علي خامنئي، في بيان نشر على موقعه الرسمي، إسماعيل قاآني قائداً جديداً لفيلق القدس خلفاً لسليماني. وقال خامنئي في البيان «إن إسماعيل قاآني رافق سليماني طوال أعوام مديدة في قوّة القدس، وخدم معه في المنطقة». وأضاف أن «برنامج عمل تلك القوّة هو البرنامج نفسه الذي كان في فترة قيادة سليماني».