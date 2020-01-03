خامنئي يعين إسماعيل قاآني خلفا لسليماني

المصدر: طهران - وكالات

أعلنت إيران، الجمعة، تعيين العميد إسماعيل قاآني، قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك خلفا للجنرال قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية استهدفت سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وعين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في بيان نشر على موقعه الرسمي، إسماعيل قآني قائدا جديدا لفيلق القدس خلفا لسليماني.

وقال خامنئي في البيان «أن إسماعيل قاآني رافق طوال أعوام مديدة في في قوّة القدس وخدم معه في المنطقة».

وأضاف أن «برنامج عمل تلك القوّة هو نفس البرنامج الذي كان في فترة قيادة سليماني».

وكان قاآني حتى ألان نائبا لقائد فيلق القدس المكلف العمليات الخارجية لإيران.

