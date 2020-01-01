واشنطن: السلطات العراقية لم تَحمِنا

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اتّهمت واشنطن، السلطات العراقية بأنها لم تبذل الجهود اللازمة من أجل «حماية» مصالح الولايات المتحدة، وذلك على خلفية الهجوم على قاعدة عسكرية في كركوك، ومقتل متعاقد أميركي، وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين في واشنطن: «لقد حذّرنا الحكومة العراقية مراراً، وتشاركنا معها المعلومات، لمحاولة العمل معها للاضطلاع بمسؤوليتها عن حمايتنا بصفتنا ضيوفاً».

وذكّر المسؤول بأن الجيش والدبلوماسيين الأميركيين يوجدون في العراق «بدعوة من الحكومة العراقية»، مضيفاً: «من مسؤوليتها وواجبها أن تحمينا، وهي لم تتّخذ الخطوات المناسبة لذلك».