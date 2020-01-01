الإمارات تثمّن جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب

المصدر: أبوظبي والرياض - وام وواس

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بالدور الاستراتيجي والبناء للولايات المتحدة الأميركية في التصدي للجماعات الإرهابية واستفزازاتها، مثمنة الجهود الأميركية في هذا السياق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أمس، عن تأييد الإجراءات الأميركية المتخذة في سبيل حماية مصالحها وقواتها في المنطقة والدفاع عنها، وتثمن الدور الأميركي في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

إلى ذلك، صرّح مصدر مسؤول بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق، التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأميركية الموجودة في العراق، ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، بناء على دعوة من الحكومة العراقية، وخلفت خسائر بشرية، والتي كان آخرها الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك بأكثر من 30 صاروخ كاتيوشا في 27 ديسمبر الماضي.

وأكد المصدر أن السعودية تشجب وتدين هذه الهجمات الإرهابية، وتؤكد أن هذه الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية تنتهك سيادة العراق، وتمس أمنه واستقراره، وتؤثر بصورة مباشرة في جهود مكافحة الإرهاب، ما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.