بنغلاديش توقف خدمات الهواتف مع حدود الهند

المصدر: داكا - رويترز

أمرت بنغلاديش التي تسكنها أغلبية مسلمة، الشركات المقدمة لخدمات الهواتف المحمولة بوقف الخدمة على طول الحدود مع الهند، لدواع أمنية، بعد قانون الجنسية الجديد الذي أصدرته حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وقال مسؤولون في بيان صدر في وقت متأخر الاثنين، إن تغطية الهواتف المحمولة تم إيقافها في قطاع عرضه كيلومتر من الحدود مع الهند حتى إشعار آخر، «لحماية أمن البلاد».

وقال مسؤولان لـ«رويترز» إن الإجراء راجع لمخاوف من أن يحاول مسلمون هنود الفرار إلى بنغلاديش.

ويتيح قانون الجنسية الجديد لغير المسلمين الذين جاؤوا إلى الهند قبل عام 2015 الحصول على الجنسية.