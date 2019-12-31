اعتقال 18 «داعشياً» خلال عملية أمنية في نينوى

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، أمس، اعتقال 18 من عناصر تنظيم «داعش»، خلال عملية أمنية نفذتها القوات الأمنية في ناحية الشورة جنوب الموصل، 400 كلم شمال بغداد.

وقال قائد شرطة نينوى، اللواء الركن حمد النامس، إن «قيادة شرطة نينوى نفذت عملية دهم وتفتيش للبحث عن عناصر عصابات (داعش)، على خلفية أعمال إرهاب نفذتها عناصر (داعش) داخل الناحية، ما أسفر عن اعتقال 18 من عناصر التنظيم».

وأضاف أن «القوات الأمنية اقتادت المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى، للتحقيق معهم، وتقديمهم للقضاء العراقي».

وكانت «خلية الإعلام الأمني» العراقية، أعلنت أمس، المباشرة بعملية إرادة النصر الثامنة، بصفحتها الثانية، من خلال عمليات البحث والتفتيش في سلسلتي جبال العطشانة وبادوش شمال غرب الموصل.

ولاتزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخصوصاً القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات تنفذها عناصر «داعش» ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين.